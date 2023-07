Cel mai mic multiplu comun. Cum se calculează și la ce ne folosește? Cel mai mic multiplu comun a doua numere naturale nenule este cel mai mic numar natural, diferit de zero, care se divide cu cele doua numere.De exemplu, c.m.m.c. pentru 6 și 8 este 24. (24/6=4, 24/8=3)‎ [6, 8] = 24 Cel mai mic multiplu comun dintre 5 și 9 este 45 (45/5=9, 45/9=5).‎ [5, 9] = 45Daca doua numere nu au divizori comuni mai mari decat 1, atunci cel mai mic multiplu comun este produsul celor doua numere.Exemplu :‎ cmmmc dintre 2 și 3 este 6 = 2 x 3 pentru ca 2 și 3 nu au divizori comuni > 1‎ cmmmc dintre 5 și 9 este 45 = 5 x 9 pentru ca 4 și 9 nu au divizori comuni > 1 Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

