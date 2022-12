Un tezaur format din 800 de monede romane a fost descoperit de catre doi detectoriști pe un teren agricol din zona orașului Ocna Mureș. Monedele sunt denari romani din argint și au fost gasite, marți dupa-amiaza, intr-un vas spart, la marginea unei parcele de teren, ingropat in pamant. „O plimbare cu intenția de a «arde […] The post Cel mai mare tezaur de monede romane din Alba, gasit cu ajutorul detectorului de metale pe un teren agricol din Ocna Mureș first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .