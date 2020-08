Stiri pe aceeasi tema

- La Raucesti, administratia locala condusa de primarul Dumitru Balajel a reusit ca, dupa patru ani de munca și zeci de proiecte depuse, sa poata culege acum roadele. Infrastructura, scolile, locurile de agrement, sportul si cultura au fost prioritațile administratiei locale. “Deviza mea din campania…

- Autoritațile dintr-o țara din America de Sud au gasit o soluție inedita pentru a depista persoanele cu COVID-19. Acestea vor apela la ajutorul cainilor, care au un simț olfactiv foarte bine dezvoltat. Trei Golden Retriever si un Labrador cu varste cuprinse intre patru si cinci ani sunt cainii selectați…

- Buzaul e un imens șantier. Astazi au inceput lucrarile pentru realizarea curajosului proiect edilitar de punere in valoare a Iazului Morilor de pe Frasinet. In paralel, echipele Urbis lucreaza pentru amenajarea sensului giratoriu de la gara, rond in centrul caruia va fi amplasata o superba locomotiva…

- In sud-vestul Boliviei, langa creasta Anzilor, la o altitudine de 3656 m deasupra nivelului marii, in apropiere de hotarul dintre Bolivia si Chile, se afla cel mai mare desert de sare din lume.

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- CHIȘINAU, 20 iun – Sputnik. Solstițiul de vara se va produce in 2020 duminica, pe 21 iunie, la ora noastra 00:44. Tot pe 21 iunie se va produce și o eclipsa de Soare, faza parțiala a careia va fi vazuta și din Republica Moldova și Romania. © Sputnik / Ilia NaymushinCoridorul eclipselor din 2020:…

- bull; Lucrarile la Cazinoul din Constanta continua conform graficului. Lucrarile la Cazinoul din Constanta continua conform graficului si se desfasoara atat in interior, cat si la exterior, de jur imprejurul edificiului simbol al orasului. Zilele acestea, echipele municipalitatii lucreaza la bransarea…

- Înarmat doar cu bicicleta sa și o tabla, învațatorul bolivian Wilfredo Negrete strabate terenul accidentat al țarii de trei ori pe saptamâna pentru a ține ore cu copiii izolați acasa din cauza carantinei, relateaza MSN.​„Cum aveam la mine bicicleta și planuiam oricum…