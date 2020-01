Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia si fosta URSS, si-a anuntat joi intrarea pe piata europeana odata cu debutul activitatilor in Polonia, transmite AFP potrivit Agerpres Intr-un comunicat de presa, grupul Wildberries a precizat ca a deschis primul sau punct de livrare din Varsovia, ambitia sa fiind sa deschisa aproximativ 100 de puncte de livrari in Polonia. Marca a pus la punct si o pagina de Internet dedicata special pietei europene.



"Polonia nu a fost aleasa la intamplare pentru a fi prima tara din Uniunea Europeana in care intram. Polonia are o situatie geografica…