Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 8 persoane au murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce Rusia a lansat un atac cu rachete asupra satului Desna din regiunea Cernihiv, nordul Ucrainei, a anuntat serviciul de stat de urgenta al Ucrainei, relateaza Reuters, relateaza News.ro.

Statul Major al armatei ucrainene a ridicat joi la 19.900 numarul soldatilor rusi morti, raniti sau luati prizonieri de cand a inceput invazia rusa pe 24 februarie, relateaza agentia EFE.

Un oficial ucrainean susține ca orașul Herson va fi recucerit sambata de armata Ucrainei, potrivit Sky News.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat rolul tarii sale in medierea dintre Rusia si Ucraina, joi, in timpul unei convorbiri telefonice de 45 de minute cu omologul sau american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Producatorul american de avioane Boeing a anuntat luni ca a suspendat achizitionarea de titan din Rusia, in urma invaziei acesteia in Ucraina, transmite Reuters, citat de news.ro.

Lovitura crunta pentru cei care s-au implicat in aceste afaceri! Sancțiunile extrem de dure impuse de puterile occidentale, in actualul context de razboi dintre Rusia și Ucraina, ii afecteaza in mod direct pe toți romanii care au investit in anumite companii.

Mai multe companii auto, intre care Volkswagen, Renault si Nokian Tyre, vor opri temporar sau vor muta activitatile de productie in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, care le afecteaza aprovizionarea cu componente sau materii prime, transmite Reuters, citat de news.ro.

Fortele ruse au anuntat ca au preluat controlul asupra unui canal de apa vital pentru aprovizionarea Crimeii, peninsula ucraineana pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina si care sufera de penurie de opt ani, iar acesta, potrivit guvernatorului Crimeii, ar putea deveni din nou operational in 48 de