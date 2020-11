Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 octombrie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis inchiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacole și a celor de noroc din municipiul Botoșani. Masura a fost adoptata atunci ca urmare a depașirii pragului de 3 imbolnaviri la mia de locuitori.

- Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 218.086 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in patru județe s-a depașit…

- In ultimele 24 de ore, 72 de bistrițeni au fost depistați cu COVID-19 și alți doi au decedat ca urmare a infecției cu noul coronavirus. Și la nivel național s-au inregistrat peste 4.700 de cazuri noi de CoVid-19 și peste 100 de decese. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi,…

- Castelul Bran, care, in 2018, a avut vanzari de aproape 7 milioane de euro, are, in 2020, pierderi de 90%. Jumatate dintre angajati au fost concediati. Astfel, de la 1 octombrie, doar 67 de angajati vor mai ramane la castel din 115. „Din cauza situatiei economice a fost nevoie sa recurgem…

- Circa 3 milioane de angajati din domeniul sanitar s-au imbolnavit de COVID-19, ceea ce reprezinta 10% din cele aproape 30 de milioane de cazuri inregistrate la nivel mondial, potrivit unui studiu prezentat miercuri de Consiliul International al Infirmeriei (ICN), care cere guvernelor o mai mare siguranta…

- Un focar de COVID-19 a fost depistat la Serviciul de Ambulanta Judetean Prahova, unde sapte persoane dintr-un efectiv de 20 au fost confirmate cu noul coronavirus, a informat miercuri Institutia Prefectului Prahova, relateaza Agerpres.

- Focar de infecție la o fabrica de mobila din Gherla, județul Cluj, unde 17 angajați au fost depistați cu Covid-19. Fabrica s-a inchis pentru decontaminarea spațiilor, iar ancheta epidemiologica este in curs, relateaza, monitorul de Cluj.„Avem un focar activ la o fabrica din Gherla. Ca urmare atestarii…

- Medicul sustine ca elevii sunt receptivi in ceea ce priveste purtatul mastii de protectie. De asemenea, acesta considera ca problema nu este inceperea scolii, ci modul in care va incepe aceasta. Citeste si: Prof. dr. Adrian Streinu Cercel: "Pandemia se termina in 2023, toate spitalele din…