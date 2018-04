Cel mai mare pericol pentru viaţă se găseşte în oceane. Avertismentul cercetătorilor Conform unui nou studiu efectuat de o echipa internationala de cercetatori, in ultimul secol, valurile de caldura din mari si oceane au devenit mai frecvente si mai lungi. Numarul de zile dintr-un an in care o parte din oceanele lumii care trec printr-un val de caldura a crescut in unele regiuni chiar si cu 54% din 1925 pana in 2016, conform lucrarii publicate recent in Nature Communications. In mod normal, savantii definesc un val de caldura marin ca fiind cinci zile consecutive de temperaturi neobisnuit de mari pentru o anumita zona din ocean sau pentru un anumit anotimp. Aceste… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

