Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, anularea unor prevederi din hotararea de guvern prin care a fost prelungita starea de alerta și anume suspendarea activitații unei salilor de fitnes/ sport. Decizia instanței de contencios a fost luata la solicitarea proprietarilor unei sali de fitness și, daca va…

- Judecatorii de la Sectia a III a contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Cluj au decis anularea suspendarii activitatii salilor de sport fitness. Hotararea nu este definitiva. Iata decizia oficiala a magistratilor Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei de interes. Respinge exceptia…

- La solicitarea unei sali de fitness s-a decis anularea prevederilor privind suspendarea activitații salilor de sport/fitness din Hotarârea de Guvern 348/2021 și din Hotarârea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie. Sentința nu e definitive, potrivit Clujust.ro.…

- La solicitarea unei sali de fitness, Curtea de Apel Cluj a decis anularea prevederilor privind suspendarea activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie. Sentința nu e definitiva, transmite clujust.ro. O instanța de contencios…

- Proiectul privind posibilitatea de a suspenda activitatea unor agenți economici care nu respecta restricțiile va ffi pe agenda ședințe de miercuri a Executivului, sctie Mediafax. Proiectul privind...

- 2021 va fi anul in care multe companii, in special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca soluții pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut. Potrivit unei analize Sierra Quadrant – companie de restructurare a afacerilor, pentru multe dintre ele, chiar și in condițiile revenirii…

- La baza sanctiunii aplicate ar fi stat faptul ca unitatea de invatamant nu ar fi respectat conditiile de igiena la etajul al treilea al internatului. Amenda, in suma de 3.000 de lei, a fost aplicata de DSP Constanta Colegiului Tehnic Tomis din oras. Zilele trecute, Tribunalul Constanta a respins in…

- O batranica in varsta de 76 de ani din orasul Cugir, judetul Alba, a reusit in instanta sa obtina anularea unui proces verbal de contraventie dupa ce a fost amendata de un politist pentru apelarea abuziva a numarului de urgenta 112.