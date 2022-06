In portul Constanța se afla o parte din recolta ucraineana care de aici, poate naviga in restul lumii. Unua dintre marile companii din port cere ajutor pentru eficientizarea terminalului de cereale, potrivit Euronews Italia, preluata de Rador. Dan Dolghin, director de operațiuni cu cereale la compania de manipulare portuara Comvex SA, spune: „Daca vrem sa continuam sa-i ajutam pe fermierii ucraineni, avem nevoie de echipamente pentru a ne implementa capacitațile de manipulare. Asta inseamna investiții; ne putem angaja doar parțial sa le construim pe care le vom putea folosi in continuare si dupa…