Cel mai mare lanţ de supermarketuri din Spania, Mercadona, va mări salariile angajaţilor cu un procent egal cu rata anuală a inflaţiei din 2021 Masura luata de Mercadona este un efort de a proteja puterea de cumparare a celor 93.000 de angajati ai sai, a spus compania intr-un comunicat de presa. Cel mai mic salariu din lantul de supermarketuri va fi de 1.425 de euro pe luna, cu 87 de euro mai mult decat in 2021, a spus compania, si cu 440 de euro mai mult decat salariul minim legal din Spania. Rata anuala a inflatiei din Spania a crescut la un maxim din ultimele trei decenii, de 6,5%, ca urmare a preturilor mai mari la energie si a perturbarilor lanturilor de aprovizionare care au afectat alte preturi de consum. Seful bancii centrale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lantul privat de supermarketuri Mercadona, cel mai mare retailer din Spania in functie de venituri, va creste salariile tuturor angajatilor cu 6,5%, un procent egal cu rata anuala a inflatiei inregistrata in tara in 2021, transmite Reuters. Masura luata de Mercadona este un efort de a proteja…

- Salariile angajatilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) vor fi indexate in acest an cu rata inflatiei, iar sporurile si primele vor fi incluse in proiectiile bugetare pentru acest an, potrivit unui comunicat remis miercuri de societatea comerciala, conform Agerpres. Cele doua decizii…

- In primele zile ale anului 2022, gigantul suedez Ikea a anunțat majorari masive la prețurile practicate. In afara de asta, pe fondul crizei campaniilor de vaccinare, gigantul a mai luat o decizie dura. Masura are legatura strict cu angajații Ikea, la nivel global, care au decis sa nu se vaccineze. Compania…

- O petrecere a lasat un spital spaniol fara personal. Se intampla la Malaga, in sudul Spaniei, unde 68 de medici si asistente, majoritatea de la unitatea de Terapie Intensiva a spitalului Regional, au fost testati pozitiv dupa o petrecere la care au participat aproape 200 de angajati.

- O furtuna de zapada, denumita de specialisti Arwen, a blocat duminica peste o suta de drumuri din nordul Spaniei, iar masinile de mare tonaj nu au mai putut circula. Meteorologii spun ca se asteapta ca efectele furtunii, care afecteaza aproape toata tara, sa se faca simtite in continuare.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna octombrie pana la 4,4%, de la 3,6% in luna septembrie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (8,2%), Estonia (6,8%), Ungaria (6,6%) si Romania (6,5%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu situatia…

- Un patron din Germania a depașit toate așteptarile. Udo Bottcher a anunțat un bonus record pentru fiecare angajat care se vaccineaza.Compania are 550 de lucratori, iar acest lucru inseamna o cheltuiala destul de mare.„In primul rand, este o investiție in sanatatea angajaților noștri. O rata de vaccinare…

- Un protest spontan a izbucnit vineri dimineața la societatea de transport local din orașul Galați. Toate mijloacele de transport au fost retrase de pe trasee. Din cauza protestului, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele nu au ieșit dimineața pe trasee. Protestul nu a inclus și cursele-convenție care…