Piatra a fost extrasa in conformitate cu toate standardele etice din tundra canadiana. Mai mulți investitori locali au manifestat interes pentru ea. In Australia, un inel cu cel mai mare diamant din țara in valoare de un milion de dolari a fost scos la licitație la Sydney. Acest lucru a fost relatat de 9NEWS. Diamantul cantarește 25 de carate, in timp ce in forma sa originala, diamantul cant