- PROGNOZA SPECIALA MOLDOVA Interval de valabilitate: 09.08.2021 Ora 10:00 – 11.08.2021 Ora 22:00 Vremea va fi calduroasa, mai ales in centrul și sudul Moldovei, izolat caniculara in sudul Moldovei in dupa-amiaza zilei de 09 august, unde și disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor…

- Guvernul relaxeaza masurile anti-COVID de la 1 august 2021. Conform Hotararii nr. 50 din 26 iulie 2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, in funcție de incidența cazurilor, la festivaluri sau alte evenimente cultural-artistice in aer liber pot participa pana la 75.000 de oameni ...

- Valul de caldura va persista in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul, centrul Moldovei, iar duminica și in nordul Moldovei. De duminica seara, vor fi ploi in centrul, sud-vestul țarii și la munte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, valul de caldura va persista…

- ATENȚIE, toți romanii sunt testați la frontiera Greciei, indiferent daca sunt sau nu vaccinati anti-covid, masura se aplica pana pe 3 iulie 2021 The post ATENȚIE! Toți romanii sunt testați la frontiera Greciei, indiferent daca sunt sau nu vaccinati anti-COVID first appeared on Partener TV .

- Eveniment Nunți și botezuri cu pana la 200 de persoane, in spații inchise, daca sunt vaccinate, au test negativ sau sunt trecute prin boala iunie 10, 2021 12:30 Guvernul a modificat, in ședința de miercuri, hotararea CNSU privind starea de alerta, iar capitolul ce face referire la organizarea evenimentelor…

- In sudul Banatului, Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, jumatatea vestica a Munteniei și cea nordica a Moldovei, dar si in Carpatii Meridionali si Carpații Orientali, cerul va fi noros si se vor inregistra averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, ce vor lua și…

- Incepand de sambata (22 mai) seara, cetatenii romani imunizati impotriva coronavirusului pot intra in Ungaria fara a mai fi nevoiti sa stea in izolare sau sa prezinte teste negative la Covid, a scris pe seful diplomatiei ungare pe Facebook. Romania a plasat vineri Ungaria pe lista „verde” in clasificarea…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca arenele sportive vor fi deschise in procent de 25% spectatorilor vaccinati sau testati negativ la coronavirus incepand de joi.