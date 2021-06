Cel mai mare furnizor de energie din piaţa concurenţială, Getica 95, îşi cere insolvenţa ”Getica 95 Com anunta depunerea cererii de deschidere a procedurii generale de intrare in insolventa. Scopul companiei este acela de continuare a activitatii la aceeasi calitate oferita si la aceiasi parametrii”, anunta compania. Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri neta de 1,51 miliarde lei, la un profit net de 81,5 milioane lei. Compania are 22 de angajati. ”Neincasarea facturilor de la clienti, majorarea preturilor din piata de energie, lipsa unei legislatii stimulative, la care s-a adaugat retragerea unor finantari bancare au determinat Getica 95 Com sa ceara protectia prin legea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

