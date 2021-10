Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi sa dea Polonia in judecata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cu privire la incalcarea legislatiei europene care garanteaza independenta autoritatii nationale poloneze de reglementare a telecomunicatiilor, anunta CE intr-un comunicat.

- Polonia va trebui sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro Comisiei Europene pentru ca a sfidat o decizie de a opri operatiunile la mina sa de lignit din Turow, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Polonia, care este dependenta de carbune, se afla in lupta cu Republica Ceha, care…

- Polonia s-a angajat luni sa mentina in functiune mina de carbune Turow, in pofida unei amenzi de 500.000 de euro pe zi din partea Uniunii Europene, pentru nerespectarea unei decizii judecatoresti anterioare de a opri activitatea acesteia, transmite Reuters. Se poate considera o lecție pentru Romania,…

- Polonia s-a angajat luni sa mentina în functiune mina de carbune Turow, în pofida unei amenzi de 500.000 de euro pe zi din partea Uniunii Europene, pentru nerespectarea unei decizii judecatoresti anterioare de a opri activitatea acesteia, transmite Reuters, preluata de News.ro.Curtea…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este internat la Matei Balș. Acesta s-a infectat cu coronavirus, deși este vaccinat cu ambele doze. Antena 3 susține ca fostul edil este in acest moment in perfuzii, insa ca starea lui este una stabila. Acesta s-a infectat cu coronavirus, deși este vaccinat…

- Curtea de Apel București a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție al fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, in complet de divergența iar unul dintre cei judecați in dosar a cerut Curții sa sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere prejudiciala.…

- Judetul Dolj se afla in topul celor mai poluate regiuni din Romania, depasind Capitala in ceea ce priveste calitatea scazuta a aerului. Conform unei analize care a luat in calcul datele unor statii independente de monitorizare a aerului, Doljul se afla pe locul al patrulea in clasamentul celor mai poluate…

- Justitia austriaca a condamnat Facebook la plata a 500 de euro si a sesizat pentru prima data Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu respectarea de catre Facebook a cadrului juridic european in ceea ce priveste utilizarea datelor clientilor. Facebook a informat doar partial un utilizator…