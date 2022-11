Cel mai longeviv președinte din lume va candida pentru un nou mandat Cel mai longeviv președinte din lume va candida pentru un nou mandat, pentru a-și continua cei 43 de ani de conducere in Guineea Ecuatoriala. Președintele Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, in varsta de 80 de ani, a prezidat un regim marcat de presupuse incalcari ale drepturilor omului, inclusiv tortura și dispariții. Unii membri ai opozitiei si-au anuntat candidaturile, dar nu se așteapta sa caștige. Președintele are o influenta puternica in cadrul națiunii bogate in petrol, iar membri ai familiei sale detin functii guvernamentale cheie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

