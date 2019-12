Stiri pe aceeasi tema

- De Craciun, spiritul sarbatorii a fost adus și in studioul Publika TV.A venit sa ne colinde Ansamblul de copii de la Liceul "George Meniuc".Publika.MD va ureaza Craciun fericit alaturi de cei dragi si va indeamna sa fiti mai ingaduitori.

- S-a intamplat in cadrul unui concert absolut grandios, prilejuit de aniversarea a 25 de ani de activitate artistica ai lui Paul Surugiu Fuego. Totul a fost pus la punct in cel mai mic detaliu, profesionalismul tuturor – de la staff-ul tehnic la cele doua orchestre, backing-ul vocal, trupele de dans,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, astazi, de la ora 17.00, in sala „Marin Sorescu”, o noua intalnire in cadrul programului cultural „Seara de muzica”. In cadrul acțiunii, profesoara Maria Barbarasa va coordona și va difuza Simfonia „Faust”, compusa de celebrul compozitor…

- Dupa succesul rasunator al concertelor simfonice ,,Game of Thrones’’, ,,Game of Thrones II’’, ,,Game of Thrones – Winter has come’’, aceasta toamna nu va trece fara mult așteptatul concert al sezonului ,,Game Of Thrones - Grand Finale’’, de aceasta data fiind ultima ediție.

- Ministerul Apararii Nationale participa, cu personal din centrele operative de coordonare si conducere a interventiei constituite la nivel national si in municipiul Bucuresti, la exercitiul privind antrenarea structurilor de conducere si raspuns in cazul producerii unui seism major ndash; "SEISM 2019".…

- Guvernul a fost demis prin motiune de cenzura. Ce urmeaza insa apoi? Ce se intampla cu Guvernul Dancila? Dupa adoptarea motiunii de cenzura, Viorica Dancila este demisa, si odata cu ea de toti ministrii din Guvern. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa cheme la consultari, cel mai probabil chiar vineri,…

- „Majoritatea se vede la vot. Eu vreau sa vad daca cei din Opoziție și repet, din punctul meu de vedere, la moțiune nu vor avea mai mult de 220 de voturi. Intrebați-l pe domnul Ciolacu ce a vrut sa va spuna dumneavoastra. Eu declar ce va spun eu. PSD are in continuare majoritate. Nu ma puneți pe mine…

- Un barbat din comuna Miroslava (județul Iași) a fost amendat si a ramas fara permisul de conducere pentru o perioada de opt luni, dupa ce a fost prins de doua ori de radar conducand masina cu viteza foarte mare, a trecut pe rosu si nu a oprit la semnalele politistilor. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant…