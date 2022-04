Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de cercetare și unul de analiza a informațiilor, Grațian Mihailescu a pus cap la cap conținutul carții “Cum sa modelam orașele din Romania”. Cartea va fi lansata in curand, putand sa fie deja pre-comandata pe site-ul https://urbanizehub.ro/. “Cum sa modelam orașele din Romania” reunește…

- Pentru a veni in sprijinul operatorilor culturali a caror activitate a fost afectata de pandemia SARS-CoV-2, Ministerul Culturii a inițiat proiectul de schema de ajutor de minimis dedicata sectorului cultural independent din Romania.

- Artista ce a cantat timp de 60 de ani in zeci de țari, Panseluța Feraru supraviețuiește prin ajutorul copiilor sai. Ultima mare artista a romanței și muzicii lautarești autentice, Panseluța Feraru spune ca nu ar putea sa se descurce din pensia sa, de nici 300 de lei. Artista, considerata de mulți urmașa…

- Filiala teritoriala Timiș a Ordinului Arhitecților din Romania prezinta in premiera vineri, 8 aprilie, de la ora 18:00, un film-eveniment, „Infruntand timpurile – arh. Vasile Oprișan”, care face parte din seria filmelor intitulate generic „Portret vertical – arhitecți in memoria orașului” și continua…

- Singurul velodrom funcțional din Romania ar putea fi ridicat la Timișoara. Viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabara anunța ca „suntem pe punctul de a putea spune ca avem locația”. In acest scop, un proiect de hotarare prin a fost propus spre dezbatere și votare in Consiliul Local.

- Editia a doua a expozitiei „Romania la Jocurile Olimpice”, organizata in perioada 25 martie-10 mai, de Asociatia ESCU, si cu sprijinul Muzeului Sportului, al sportivilor, federatiilor si al colectionarilor, aduce in prim-plan cultura sportiva de performanta in Romania, din interbelic si pana in prezent,…

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa transforme sezonul intr-un…

- Editia a 29-a a Festivalul International EUROPAfest va avea loc in perioada 1-9 iulie. In fiecare an peste 250 de artisti din 40 de tari prezinta productii de exceptie din patru genuri muzicale – jazz, blues, pop si clasic. In 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment din Romania caruia…