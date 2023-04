Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la CS Mioveni, a precizat ca ia in calcul sa demisioneze de la echipa argeșeana, ultima in SuperLiga! Cu 3 infrangeri in primele 3 etape de play-out, ultima astazi, 0-2 cu Petrolul, CS Mioveni pare condamnata la retrogradare. Antrenorul Nicolae Dica admite ca…

- Meciul Steaua – Dinamo, contand pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor, se va disputa in data de 18 aprilie, dupa ce initial era programat la 17 aprilie. "Este oficial! Steaua-Dinamo se joaca pe 18 aprilie! Programat initial pe 17 aprilie, de la ora 18:00, marele derby Steaua Bucuresti-Dinamo…

- ​Farul - Petrolul, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 18 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Un numar mare de salajeni care au muncit acum doua sau trei decenii in strainatate, iar acum au ajuns la varsta pensionarii, au aflat cu stupefacție ca doar o parte din munca depusa peste hotare este considerata vechime in munca. De ce? Simplu? Lor li s-a spus inițial ca au fost angajați cu carte de…

- Gazonul de pe stadionul din Ploiești a aratat deplorabil astazi, la meciul dintre Petrolul și Chindia. La fel s-a intamplat și la precedentele doua meciuri din aceasta etapa a Superligii, U Cluj - Rapid 0-0 și UTA - CS Mioveni 1-2. Trei meciuri jucate pana acum in etapa 23 din Superliga, 3 decoruri…

- Universitatea Craiova o va intalni pe AFC Hermanstadt sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ și o va face sub presiune, pentru ca la ultima apariție oficiala lucrurile nu au stat deloc bine. Din vestiarul Științei a vorbit despre acest meci Vladimir Screciu. Acesta a admis ca misiunea…

- Este doliu in fotbalul romanesc, dupa ce fostul mijlocas al echipei UTA Arad Lucian Todea a incetat din viata, la varsta de doar 36 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare. Nascut la Oradea, Todea a imbracat tricoul Aradului timp de doua sezoane, intre 2006 si 2008. A debutat la Arad…