Cel mai de temut lucru e pe cale să se întâmple! ONU declară că este foamete într-o regiune din Etiopia Peste 350.000 de oameni dintr-o regiune a Etiopiei sufera din cauza foametei și alte milioane sunt in pericol sa ajunga in aceasta situație, informeaza ONU. Autoritațile spun ca este cea mai grava catastrofa alimentara din ultimii zece ani. 90% dintre cele 5,5 milioane de locuitori din regiunea etiopiana Tigray au nevoie urgenta de ajutor. Foametea este o consecința a luptelor izbucnite in urma cu sapte luni in acea zona, intre armata și fostul partid de guvernamant al regiunii. Violentele au ucis mii de civili și au forțat peste doua milioane sa fuga din casele lor. Astfel, multi dintre aceștia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

