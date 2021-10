Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile columbiene l-au arestat pe cel mai cautat traficant de droguri din țara. Dairo Antonio Usuga, zis și Otoniel, este liderul Clan del Golfo, cel mai puternic și violent grup criminal din statul sud-american.

