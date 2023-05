Cel mai bun telefon de 200 de euro? realme 11 a debutat, cu CPU Dimensity 6020, 12 GB RAM

Stiri pe aceeasi tema

- realme a incercat parca sa ne distraga atentia de la evenimentul Google I/O 2023, lansand seria de telefoane realme 11. Unul dintre cele mai interesante modele este realme 11 Pro, care costa doar 225 de euro si vine cu un design complet nou, fata de realme-urile trecute. Pretul se aplica versiunii cu…

- Desi realme 10 de abia a ajuns in Romania, iata ca deja discutam despre succesorul sau, realme 11. El va debuta in luna mai si a primit deja o serie de teasere, care dezvaluie o camera circulara in spate. Acum il vedem in mana cuiva. Inca nu e clar ce model din gama va fi, deoarece ne asteptam si la…

- Pe 23 martie Xiaomi a adus in Romania 4 telefoane noi, cele din gama Redmi Note 12. E vorba despre Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G si Redmi Note 12 Pro+ 5G. Acesta din urma aduce camera de 200 de megapixeli in segmentul midrange, o premiera. Mai jos aflati preturile lor si ofertele…

- Dupa anunțurile companiei despre actualizarea seriei C, primul model care aduce funcții noi in segment și care ofera un nou inceput seriei, a fost lansat oficial astazi. realme C55 ofera noi standarde segmentului din care face parte și include funcții unice preluate de la modelele superioare. Astfel,…

- ASUS lanseaza mult mai rar telefoane flagship decat telefoane de gaming, dar iata ca anul 2023 nu face exceptie. Vom avea un ASUS ZenFone 10, care tocmai a fost confirmat de catre site-ul indian Pricebaba, impreuna cu o serie de specificatii. Ne-am obisnuit ca odata cu ZenFone-uri cu camera rotativa…

- Samsung Galaxy A54 si Galaxy A34 au tot primit scapari in ultimele luni, iar ele vor culmina cu lansarea care are loc peste cateva saptamani. Aparent 15 martie e noua data de debut, conform unor leak-uri. E foarte aproape de debutul predecesorilor, de vreme ce Galaxy A53 si A33 au fost anuntate pe 17…

- Motorola a lansat un nou telefon robust, care rezista la „scandal” si care aduce ca selling point conexiunea la satelit: Motorola Defy 2. Poti trimite mesaj oricui oricand, cata vreme ai cerul in raza vizuala. Telefonul este produs de britanicii de la Bullit Group, care au produs si CAT S75, lansat…

- POCO a lansat un telefon de buget astazi, genul acela de terminal care costa putin peste 100 de euro: POCO C55. Posibil sa il vedem expus la standul companiei de la MWC 2023, in Barcelona, in doar cateva zile. Avem de-a face cu un smartphone de buget, cu pret de doar 115 dolari, cel putin in India.…