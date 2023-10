Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Sabrina Voinea s-a clasat pe locul 4 in finala la sol, duminica, la Campionatul Mondial de gimnastica de la Anvers.Voinea a avut un punctaj de 13.766. Aurul i-a revenit americancei Simone Biles (14.633), care a urcat pentru a 23-a oara pe cea mai inalta treapta a podiumului in competitiile…

- Echipa Statelor Unite a castigat concursul feminin din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica, miercuri seara, la Anvers, la finalul caruia Simone Biles si-a trecut in palmares al 20-lea titlu mondial din cariera. Cu un total de 167,729 puncte, SUA a devansat Brazilia (165,530 puncte)…

- Simone Biles a condus echipa feminina a Statelor Unite la al saptelea titlu consecutiv la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Anvers, miercuri, 4 octombrie, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Simone Biles, in varsta de 26 de ani, si-a condus echipa spre o noua victorie de aur intr-o…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a adus o veste extraordinara in seara zilei de 2 octombrie, punand capat unei așteptari care a durat 12 ani. Cu o performanța istorica la Campionatul Mondial de Gimnastica desfașurat la Antwerp, in Belgia, “tricolorele” au reușit sa obțina calificarea pentru…

- Gimnastii japonezi, condusi de „regele” concursului individual compus Daiki Hashimoto, au devenit campioni mondiali pe echipe la masculin, la Anvers (Belgia), impunandu-se in fata Chinei, detinatoarea titlului, informeaza AFP.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 ca urmare a evoluțiilor bune de la Campionatele Mondiale din Anvers, Belgia, potrivit Orangesport.ro . Romania ratase calificarea la ultimele doua ediții (la Rio Janeiro 2016, respectiv la Tokyo 2020, competiție…

- Romania va fi reprezentata de 12 sportivi, care vor concura in competitia feminina si masculina, la Campionatul Mondial de la Anvers, care incepe in 30 septembrie. In concursul feminin va lua startul si multipla campioana Simone Biles, care a castigat selectia nationala si a fost cooptata in echipa…

- Gimnastul Robert Burtanete știe de pe acum ce va face daca va urca pe primul loc la Paris 2024. Plecat acasa cu șase clasari pe podiumul probelor individuale din campionatul național (patru medalii de argint și doua de bronz), Robert Burtanete se gandește doar la calificarea la Jocurile Olimpice. „Daca…