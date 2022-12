Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.

- Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian". "Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a organizat intalniri de urgenta cu scopul de a gasi modalitati de a preveni amenintarea unei intreruperi de curent la nivel national, pe fondul unui val de atacuri rusesti cu rachete si bombe care au vizat infrastructura energetica a Ucrainei, relateaza…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…

- Bloggerii pro-razboi din Rusia au avut reacții mixte la atacurile cu rachete de luni asupra orașelor din Ucraina, unii salutand represaliile venite in urma exploziei de sambata de pe podul din Peninsula Crimeea, in timp ce alții au avertizat asupra riscului unei noi escaladari a razboiului, scrie The…

- Republica Moldova condamna ferm atacurile necruțatoare ale Rusiei impotriva civililor din toata Ucraina, soldate cu zeci de victime. Declarația a fost facuta de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene.

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta