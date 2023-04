Averea neta a lui Bernard Arnault tocmai a depașit 200 de miliarde de dolari, facandu-l cea mai bogata persoana din lume (din nou). Elon Musk și Jeff Bezos au reușit și ei aceasta performanța, dar Arnault este primul non-american care a facut-o. Marți, magnatul francez din spatele conglomeratului de lux LVMH a ocupat primul loc […] The post Cel mai bogat om din lume a devenit si mai bogat. Cu cat a crescut averea miliardarului francez Bernard Arnault first appeared on Ziarul National .