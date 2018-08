Cel mai bine plătite meserii în SUA. Cine ajunge din urmă IT-iștii Americanii care inca sunt pe bancile scolilor si care nu s-au hotarat pe ce drum o vor apuca in viata si-ar putea dori sa se concentreze asupra a doua mari industrii: tehnologie si sanatate. Asta pentru ca 18 din cele 25 de locuri de munca din Statele Unite care ofera cele mai mari salarii sunt concentrate in aceste doua sectoare, arata cel mai recent studiu al companiei de consultanta Glassdoor. Mai mult de jumatate dintre cel mai bine platite joburi din acest an au fost inregistrate insa in sectorul tehnologic. Este pentru al patrulea an consecutiv cand angajatii din industria IT s-au bucurat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

