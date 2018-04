Stiri pe aceeasi tema

- Masazo Nonaka, un japonez in varsta de 112 ani, a fost recunoscut oficial marti de Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai batran barbat din lume, informeaza DPA. Nonaka, care locuieste la o pensiune cu ape termale aflata in proprietatea familiei sale si situata in nordul insulei Hokkaido,…

- Județul Satu Mare a incheiat cu succes un proiect european derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Județul Satu Mare. Proiectul numit “Achiziții – Crearea unei economii locale eficiente” s-a derulat pe parcursul a 30 de luni. Prin acest proiect, responsabilii de achiziții publice din județul…

- Romania a obținut azi calificarea la Campionatul Mondial de Rugby. Deși au pierdut cu Georgia, 16-25, "stejarii" au beneficiat de ajutorul Belgiei, care a invins surprinzator in Spania, 18-10. Ibericii au fost extrem de revoltați la finalul partidei din cauza faptului ca meciul decisiv cu Belgia a fost…

- O vioara a lui Albert Einstein, de care acesta rareori se despartea, a fost vanduta in cadrul unei licitatii la New York pentru suma de 520.000 de dolari. Initial, instrumentul muzical a fost evaluat de catre Casa de licitatii Bonhams la suma de 150 de mii de dolari. Potrivit descopera.ro,…

- Magistratii Tribunalului Salaj s-au pronuntat in dosarul fostului preot din Aleus, Nicolae Sirca, barbatul care in luna august a anului trecut a injunghiat un batran in plina strada. Instanta l-a gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si l-au trimis dupa gratii pentru cinci…

- Realizarea planului de investitii este prioritara pentru executia bugetului de stat pentru 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania). "Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor,…

- Anunt important pentru parintii din Pitesti. In ultima perioada s-a discutat foarte mult despre realizarea unei noi crese in Pitesti, mai precis in cartierul Trivale, asta pentru ca numarul micutilor a crescut in ultima perioada. Din cate se pare, problema cu care se confrunta municipalitatea este…

- Un moldovean in varsta de 63 de ani a fost reținut in Spania. Acesta fiind dat in cautare internaționala de catre autoritațile din Moldova pentru comiterea unei fraude cu prejudicierea administrației publice.