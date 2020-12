Judecatorii ieseni ar fi trebuit, ieri, sa pronunte sentintele definitive in dosarul in care 30 de persoane din judetul Iasi au fost judecate pentru fapte de trafic de tigari, tentativa la omor sau dare de mita. E vorba de dosarul cunoscut sub numele de "Reteaua Capcaunului", dupa porecla pe care o are raketul Marian Chirila Plugaru, unul dintre cele mai celebre personaje din lumea interlopa. 160 de ani de inchisoare, cumulat, au primit in prim (...)