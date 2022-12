Cel mai agresiv val de viroze la copii din ultimii zece ani. Medicii sunt disperați: „Facem triaj ca pe front” In prezent, Romania cu cel mai agresiv val de viroze in randul copiilor din ultimii zece ani. In doar 24 de ore, s-au inregistrat 200 de cazuri, dublu fața de media normala. Medicii avertizeaza ca acum virusurile sunt mult mai agresive ca in trecut. In ultimele 14 zile, numarul copiilor internați s-a dublat și el. Daca inainte veneau la fiecare 24 de ore cate 100, acum vin și peste 200, așa cum este la Institutul pentru Sanatatea Mamei și Copilului. „Nu mai sunt locuri. Asta nu inseamna ca nu vom consulta și interna un pacient grav. Mutam. Facem triaj ca pe front. Despre ATI vorbesc. Numai vineri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul respirator sincițial (VRS) a afectat, in ultima luna, zeci de mii de copii. Secțiile de pediatrie sunt pline pana la refuz de copii infectați cu VRS, care duce la o forma foarte grava de bronșiolita. Virusul VRS a capatat mutații, copiii zac pe capete in spitale, iar tratamentele deja nu se…

- La spitalele ”Grigore Alexandrescu”, ”Marie Curie”, ”Victor Gomoiu” și la Institutul de Ocrotire Mama și Copilul ”Alfred Rusescu” din București, dar și la camerele de garda de la spitalele din țara, zilnic, sunt consultați sute de preșcolari cu simptome de viroza. Dr. Adrian Marinescu, directorul medical…

- 12 persoane au fost reținute in dosarul batranilor inșelați de așa ziși medici de biorezonanța de la o clinica din București. Suspecții le vindeau oamenilor in varsta aparate și de 5 ori mai scumpe decat prețul real din piața. Victimele presupusei inselaciuni erau mintite de reprezentanții unei clinici…

- Fetita in varsta de aproximativ doua luni din comuna Tulnici, care a ajuns luni seara (n. red. - 31 octombrie 2022) in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Pantelimon" din Focsani dupa fusese intepata cu o foarfeca in cap de sora ei mai mare, a murit joi seara (n.red. - 3 noiembrie 2022) la Spitalul…

- Medicii din București au anunțat ca fetița de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore…

- Fetita de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit, informeaza News.ro. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- Sindicatele cer autoritaților sa le mareasca pensiile și salariile pana la finalul anului. Aceștia atrag atenția Guvernului ca prețurile la energie, alimente și alte lucruri esențiale au crescut la niveluri pe care veniturile lor actuale nu le mai pot acoperi.In comunicatul transmis de Cartel Alfa,…

- Trei eleve de la Scoala Centrala din București au ajuns, joi, la spital dupa ce li s-a facut rau si au lesinat. Adolescentele au consumat etnobotanice chiar in unitatea de invațamant. Sorin Ion, secretar de stat in ministerul Educației a declarat pentru Edupedu ca vor fi montate camere de supraveghere…