Stiri pe aceeasi tema

- Șapte noi decese au fost anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica. Intre cei care și-au pierdut viața sunt și un tanar de 30 de ani, din Bihor, care suferea de astm bronșic, dar și o femeie de 52 de ani, din Prahova, care nu avea comorbiditați semnalate. Deces 546 – Barbat, 30 ani din […]…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat sambata seara inca 4 decese ale unor pacienți cu coronavirus in Romania. Bilanțul deceselor a crescut la 421 in țara noastra. Cele mai recente victime sunt trei barbați și o femeie cu varste intre 49 și 76 de ani și sunt din Neamț, Botoșani, Sibiu și Mehedinți.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenite in urma complicațiilor provocate de coronavirus, printre care doi barbați din Hunedoara și unul din Timiș. Iata, mai jos, cea mai recenta lista a deceselor anunțate de autoritați: Deces 388 Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata…

- Ziarul Unirea Inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți. Deces 221 Barbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. O parte dintre decese, consemnate in vestul țarii. Iata, mai jos, lista victimelor, așa cum a fost anunțata de GCS. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca doua decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Un barbat din județul Sibiu, internat in data de 26 martie la Spitalul Județean Sibiu a murit ieri, analizele confirmand azi ca era…

- Inca trei persoane au murit din cauza noului coronavirus in Romania, a anunțat marți dimineața Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al deceselor ajunge la 68.Incepand de luni seara, Romania a intrat in scenariul 4, fiind depașit pragul de 2.001 de cazuri.

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…