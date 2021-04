Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea lot de vaccin din Federația Rusa a ajuns la Chișinau cateva clipe in urma. La evenimentul de recepționare a donației participa liderul socialiștilor, Igor Dodon și Zinaida Greceanii.

- Agenția braziliana pentru reglementarea medicamentelor (Anvisa) a respins, luni, aprobarea vaccinului rusesc Sputnik V, pe motiv ca nu exista suficiente date cu privire la acest ser, informeaza Digi24 , care citeaza Euronews. Decizia Anvisa vine in contradicție cu cea a mai multor state braziliene,…

- Vaccinul rusesc Sputnik-V va ajunge in țara noastra pina la sfirșitul acestei saptamini. Declarația a fost facuta de catre liderul PSRM Igor Dodon la NTV Moldova. “Acordul a fost semnat. Beneficiar este statul Republica Moldova. Vaccinul va ajunge pina la sfirșitul acestei saptamini”, a spus Dodon.…

- Liderul de la Kremlin a primit a doua doza dintr-un vaccin rusesc impotriva coronavirusului, la trei saptamani de la prima inoculare și a transmis populației ”Urmati-mi exemplul!”, a transmis miercuri agentia de presa Interfax, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters. ”Vreau sa va informez ca tocmai…

- Data exacta a videoconferinței desfașurate marți nu a fost spusa in avans – dar președintele ucrainean Zelenskii vorbea deja de trei saptamani despre intenția sa de a organiza intalnirea in "format normand". Ca urmare, Zelenskii nu a fost invitat la negocieri – Kremlinul a dat de ințeles ca nu are…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…

- Vaccinul anti-COVID-19 Sputnik V costa in Rusia, incepand de joi, 866 de ruble, aproximativ 12 dolari, ceea ce reprezinta jumatate din pretul original, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Guvernul de la Moscova a anunțat intr-un comunicat ca vaccinul se afla pe lista medicamentelor esentiale, astfel…

- Statele Unite ale Americii vor obliga Rusia sa "plateasca" pentru acțiunile sale, a declarat președintele Joe Biden in discurs sau privind politica externa, la Departamentul de stat. "Am dat de ințeles clar președintelui Putin, spre deosebire de predecesorul meu, ca zilele in care SUA vor ceda in fața…