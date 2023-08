Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 1 august, pe scena din Parcul Rozelor, „aterizeaza” Pasarea Rock, care ii aduce la Timișoara pe Mircea Baniciu, Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Concertul va fi deschis de trupele timișorene Dragoș Moldovan Band și Melting Dice.

- Legendarul muzician Mircea Baniciu implinește astazi 74 de ani, evenimentul urmand sa fie sarbatorit „acasa“ printr-un concert care va avea loc maine, 1 august, de la ora 20, in Parcul Rozelor. Alaturi de Baniciu, pe scena vor mai urca Pasarea Rock (Ovidiu Lipan-Țandarica, Jozsi Kapl) și Orchestra Lira,…

- Primaria Timișoara pregatește un program variat de Ziua Timișoarei Calendarul evenimentelor pregatite de Primaria Municipiului Timișoara cu ocazia Zilei Timișoarei pune in valoare colaborarea intre instituțiile de cultura locale și artiști timișoreni din diverse domenii culturale și este gandit astfel…

- Primaria Timișoara pregatește un program variat de Ziua Timișoarei, marea majoritate a manifestarilor urmand sa se desfasoare in Parcul Rozelor. Ineditul manifestarilor din acest an va fi un cor comunitar de 150 de persoane care va cinta Oda bucuriei. Calendarul evenimentelor pregatite de Primaria Municipiului…

- Anul acesta, timișorenii sunt așteptați in perioada 29 iulie - 4 august sa participe la evenimentele pregatite pentru ziua orașului. In Parcul Rozelor, vor fi patru zile consecutive cu concerte.

- Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara va gazdui luni, 12 iunie, pentru a doua oara, dupa șase ani, Gala Premiilor UNITER. In public se vor afla și zece spectatori norocoși, care vor caștiga invitații din partea Consiliului Județean Timiș și vor avea ocazia sa pașeasca pe covorul roșu.