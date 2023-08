Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana și Fundația Poșta Romana organizeaza, in perioada 4-5 august, la Alba Iulia, ediția a 43-a a Marșului Factorilor Poștali, competiție profesional-sportiva dedicata exclusiv angajaților Poștei Romane. Competiția din anul acesta este una a recordurilor, in primul rand prin…

- Compania Naționala Poșta Romana și Fundația Poșta Romana organizeaza, in perioada 4-5 august, la Alba Iulia, ediția a 43-a a Marșului Factorilor Poștali, competiție profesional-sportiva dedicata exclusiv angajaților Poștei Romane. Competiția din anul acesta este una a recordurilor, in primul rand prin…

- @ Daniela Predescu și Teodor Uța vor concura la Alba Iulia, pe 5 august, alaturi de alți factori poștali din alte județe ale țarii, pentru calificarea la viitoarea intrecere balcanica Angajatii Postei Romane din județul Ilfov au participat marți, 18 iulie, pe Stadionul orașenesc din Buftea ”Constantin…

- Cel mai puternic roman vine la festivalul camioanelor tunate din Alba Iulia: Va face skanderberg cu toți cei care il vor provoca Radu Valahu, cel mai puternic roman, va accepta orice provocare la skanderberg, la Alba Iulia, la festivalul camioanelor tunate, ce va avea loc in șanțurile Cetații Alba Carolina. …

- ⬤ O parte din elitele medicinei romanești impartașesc din experiența și cunoștințele lor, elevilor participanți ⬤ Cursanții vor invața sa abordeze de la simple afecțiuni pana la patologii dificile pe care le vor intalni in practica medicala ⬤ Viitorii asistenți medicali vor fi astfel la curent cu noutațile…

- Medalii de aur și argint obținute de elevii LPS Alba Iulia la etapa finala a Campionatului Național de Atletism U18 Elevii Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia au obținut o serie de rezultate remarcabile la Campionatul Național de Atletism U18, desfașura la București. Doi sportivi din Alba Iulia,…

- Sportivii sectiei de sah a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la doua concursuri desfasurate la Bucuresti, respectiv Adjud, reusind sa obtina trei medalii: una de aur, una de argint si una de bronz. Sambata si duminica, in incinta Liceului International de Informatica Colentina – Bucuresti s-a…

- Duminica, in Piața Cetații din Alba Iulia: turneul “Fotbal in familie”, ediția a doua Duminica, 21 mai, cu incepere de la ora 13.00, in Piața Cetații din Alba Iulia (fostul parc Custozza, in fața Universitații “1 Decembrie 1918”) se va desfașura a doua ediție a turneului “Fotbal in familie”, pentru…