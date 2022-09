Stiri pe aceeasi tema

- Micii piloți de la Karting Electric s-au intrecut pe Calea Victoriei la Marele Premiu al Orașului București.Eric are 12 ani și s-a apucat de Karting Electric la inceputul anului. Puștiul este pasionat de mediul inconjurator și face orice sa il protejeze și sa nu il polueze. ”Pentru mine este o satisfacție…

- In perioada 26 – 28 august, in județul Maramureș va avea loc „Trofeul Gutai”, etapa a IV-a a Campionatului Național de Viteza in Coasta 2022. ”Ziua de 26.08.2022 va fi rezervata verificarilor tehnice, in Municipiul Baia Mare, in Centrul Vechi. Prima zi de concurs, 27.08.2022, parcul service se va mutat…

- O noua etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta va avea loc sambata si duminica pe drumul judetean care face legatura intre municipiul Lupeni si statiunea Straja, din Masivul Valcan, in concurs anuntandu-si prezenta 71 de piloti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prima ediție a Trofeului Straja Lupeni va reprezenta unica etapa din acest sezon a Campionatului Național de Viteza in Coasta, ce va conta atat ca una de coeficient 2 cat și una de coeficient 1 Evenimentul va debuta in data de 11 august, cand la ora 19:00 va avea loc gala campionilor CNVC…

- In orașul Darmanești are loc, intre 22 – 23 iulie, cea de a treia ediție a concursului de automobilism sportiv Trofeul Valea Uzului, care conteaza pentru etapa a cincea din Campionatul Național de Viteza in Coasta. Dupa succesul de anul trecut, unde nu mai putin de 80 de piloți au luat startul in etapa…

- Intr o etapa cu 49 de concurenti la start, Emil Ghinea a realizat aceeasi clasare ca la Ranca, aratand ca succesul precedent nu a fost deloc intamplator. La Cupa Resita etapa cu coeficient 2 , duelul pentru locul intai a fost foarte disputat si palpitant, Emil revenind in forta in a doua zi si rasturnand…

- Pilotul constantean Emil Ghinea a bifat a doua victorie din cariera, castigand etapa a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta: Cupa Resita, desfasurata in Valea Domanului. Ghinea s-a impus in fata rivalului sau de la Categoria II, brasoveanul Octavian Ciovica, la o diferenta de numai 39 de…

- REȘIȚA – Cupa „Reșița” a reunit la start 50 de piloți din toata țara și din Bulgaria, care s-au intrecut pe celebrul traseu virajat din Valea Domanului! Aceasta a fost a doua etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta, iar cea de-a treia se va organiza in luna august, la Straja! O noutate absoluta…