Cei doi suceveni supraviețuitori din familia care a fost distrusa de teribilul accident de duminica dimineața de la Racaciuni se afla in Spitalul Județean Bacau. Este vorba de tatal Florin Huluța și fiul Matei-Alexandru in varsta de patru ani. Ceilalți trei membri ai familiei care se aflau in mașina lovita de un microbuz care a […] The post Cei doi suceveni supraviețuitori ai teribilului accident de la Racaciuni se afla in Spitalul Județean Bacau. Tatal se zbate intre viața și moarte iar fiul de 4 ani este sedat first appeared on Suceava News Online .