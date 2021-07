Cei care vând, produc sau chiar recomandă steroizi la sălile de sport ar putea face închisoare. Lege votată de Parlament Cei care vand, produc sau chiar recomanda steroizi la salile de sport ar putea face inchisoare. Legea prin care dupa zece ani a fost reincriminat traficul de anabolizanți a fost votata de Parlament și așteapta sa fie promulgata. Vanzatorii de steroizi ar putea primi și cinci ani de inchisoare. Agenția Naționala Antidoping a cerut pedepse […] Citește Cei care vand, produc sau chiar recomanda steroizi la salile de sport ar putea face inchisoare. Lege votata de Parlament in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

