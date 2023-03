Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul vrea ca Elveția sa vanda tancurile Leopard producatorului Rheinmetall. Vehiculele scoase din uz de armata sunt destinate sa inlocuiasca tancurile pe care țarile occidentale le furnizeaza Ucrainei. Un acord este posibil, dar are nevoie de un vot parlamentar, noteaza publicația germana Blick.…

David Hasselhoff, actor și cantareț american, 70 de ani, este nevoit sa iși anuleze un turneu de primavara programat in 10 orașe din Germania, Austria și Elveția din cauza unei boli.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat sambata ca nu se pune problema ca Romania sa iși suspende operațiunile de salvare in Turcia, in contextul in care Germania și Austria au decis sa o faca.

Seful cancelariei prezidentiale a Ucrainei, Andrii Yermak, a salutat decizia Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 fortelor ucrainene si a facut apel la realizarea unei "coalitii a tancurilor". Anuntul Berlinului a fost, de asemenea, salutat de aliati, printre care Polonia, Franta si Marea Britanie,…

Cancelarul Olaf Scholz se va adresa miercuri parlamentului Germaniei cu un posibil anunt privind livrarea tancurilor grele Leopard catre Ucraina, care le reclama cu insistenta pentru a se apara impotriva invaziei ruse, noteaza AFP.

Dupa o lunga dezbatere, decizia a fost luata acum: Germania va livra tancuri de lupta Ucrainei.

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a calificat drept o acțiune neprietenoasa din partea Poloniei posibila furnizare de tancuri Leopard Ucrainei fara autorizația Berlinului. „Polonia nu ar trebui sa transfere tancuri Leopard catre Ucraina fara acordul Berlinului", transmite oficialul german.…

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.