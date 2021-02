Cehia reintră în lockdown parțial de la 1 martie Guvernul ceh a anuntat ca le va impune cetatenilor sai, cu incepere de la 1 martie, interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu coronavirusul pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume, noteaza AFP. De asemenea, a facut obligatorie purtarea mastilor in aer liber in zonele locuite si la locurile de munca si a inchis toate scolile si magazinele care vand produse neesentiale. Oamenilor li se va permite sa paraseasca cartierul doar pentru a merge la serviciu, pentru a vedea un medic sau pentru a avea grija de cei apropiati, dar numai cu un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

