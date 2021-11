Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ceh Milos Zeman a afirmat vineri, in primele sale declaratii publice dupa alegerile din 8-9 octombrie, ca nu vede nicio problema in a-l desemna prim-ministru pe liderul opozitiei, Petr Fiala, si ca se simte pregatit sa-si duca pana la sfarsit mandatul, transmite Reuters. Zeman…

- Partidele de centru si de centru-dreapta din Cehia au ajuns la un acord pentru formarea unei coalitii guvernamentale si asupra agendei acesteia, a declarat presedintele celei mai puternice formatiuni politice din noua majoritate, relateaza Reuters. Noua coalitie formata din cinci partide se…

- Presedintele ceh Milos Zeman este prea bolnav în acest moment pentru a-si putea îndeplini atributiile, a afirmat luni presedintele Senatului ceh, Milos Vystrcil, citând un raport al Spitalului militar central, unde seful statului este internat la terapie intensiva de peste o saptamâna.„În…

- Presedintele ceh Milos Zeman se afla sub tratament la unitatea de terapie intensiva a unui spital militar din Praga, a anuntat duminica directorul acestui spital, dupa ce in cursul diminetii seful statului a fost internat de urgenta, relateaza agentiile internationale de presa, arata Agerpres.…

- Coaliția de opozitie de centru-dreapta din Cehia „Împreuna ”a înfrânt partidul ANO al premierului Andrej Babis, într-un rezultat surprinzator al alegerilor parlamentare, promitând sa formeze un nou guvern cu aliati care vor avea o majoritate combinata de locuri…

- Vineri și sambata, in Cehia au loc alegeri legislative. Premierul actual, Andrej Babis, unul dintre principalii lideri europeni in exercițiu vizat de ancheta Pandora Papers, spun surse de la Praga citate de corespondentul RFI, are șanse ca, impreuna cu partidul sau ANO (Acțiunea cetațenilor nemulțumiți)…

- Comisia Europeana a anuntat luni Cehia ca ii va opri plata unor subventii comunitare pana cand autoritatile de la Praga vor inaspri legislatia referitoare la evitarea conflictului de interese, transmite Reuters. La finalul unui audit publicat in luna aprilie a acestui an, executivul comunitar…

- Decizia a fost luata dupa ce, in urma unui audit publicat in aprilie, executivul comunitar a constatat ca premierul Andrej Babis este in conflict de interese intrucat este proprietarului unui urias imperiu de afaceri - Agrofert, care beneficiaza de finantare de la UE. Șeful Guvernului a insistat in…