Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Milos Zeman a criticat decizia Rusiei de a inscrie Cehia pe o noua lista a asa-numitelor "state straine neprietenoase", transmite dpa preluat de agerpres. "Partea rusa comite o prostie, deoarece este o greseala sa transformi fostii prieteni in dusmani", a declarat duminica seful statului…

- ”Se aproba lista atasata cu state straine care comit actiuni neprietenoase impotriva Federatiei Ruse, a cetatenilor Federatiei Ruse sau a persoanelor juridice ruse”, precizeaza documentul. Fața de cele doua țari se vor aplica masuri in conformitate cu decretul presedintelui Vladimir Putin, din 23 aprilie.…

- Președintele rus Vladimir Putin a denunțat luni „absurdul” acuzațiilor de la Praga care susțineau recent ca Moscova este la originea exploziei din 2014 a unui depozit de muniții din Republica Ceha, provocând o criza diplomatica între cele doua țari, potrivit AFP."La…

- Romania va anunta eventuale expulzari ale diplomatilor ruși atunci cand va fi cazul Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania va anunța eventuale expulzari ale diplomaților ruși atunci cand va fi cazul: „Nu putem sa ne pronunțam in vreun fel in avans”. El afirma ca diplomații incearca sa…

- Cehia a transmis luni ca expulzarea de catre Rusia a 20 de angajati ai ambasadei sale la Moscova ca raspuns la expulzarea de catre Praga a 18 diplomati rusi este o reactie mai puternica decat s-a asteptat, iar guvernul va lua in considerare noi masuri, relateaza Reuters. Ministrul ceh de externe…

- Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt „persona non grata” si trebuie sa paraseasca Rusia pâna la sfârsitul zilei de luni, 19 aprilie, informeaza Agerpres.Acest anunt a fost facut de ministerul rus de externe dupa convocarea ambasadorului…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…