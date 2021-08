Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua în timpul unei aparitii în campania electorala, transmite duminica dpa citata de Agerpres. Incidentul a avut loc sâmbata la domiciliul sau din Pruhonice, de lânga Praga, cu doua luni înaintea alegerilor parlamentare. Garzile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost palmuit marti de un barbat, in timpul unei vizite in Drome. Incidentul s a iscat in momentul in care presedintele francez Macron s a apropiat de multiumea stransa in spatele unui gard de protectie, pentru a da mana cu oamenii.Atunci, unul din oamenii care…

- Poliția ceha a cerut procuraturii punerea sub acuzare a premierului Andrej Babis pentru frauda cu fonduri europene, relateaza CNN . Șeful guvernului de la Praga este suspectat ca a deturnat aproape 2 milioane de euro. Un purtator de cuvant al Parchetului de la Praga a declarat luni ca procurorii au…

- Serbia intentioneaza sa ofere gratuit Cehiei 100.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech, transmite joi dpa. Anuntul a fost facut la finalul intalnirii pe care presedintele sarb Aleksandar Vucic a avut-o miercuri, la Praga, cu prim-ministrul Andrej Babis, la finalul vizitei…