Cehia e lovită de o altă molimă: Zeci de mii de rațe au fost ucise într-un focar de gripă aviară Cehia a sacrificat zeci de mii de rate in incercarea de a limita un focar de gripa aviara, informeaza dpa. Departamentul de pompieri a sacrificat joi 2.800 de pasari la o ferma din Vapno, in apropiere Pardubice, a declarat un purtator de cuvant, scrie Agerpres.ro. Citește și: CTP, ieșire furibunda la adresa susținatorilor medicului Flavia Groșan: ‘Cei care cred in rețeta dumnezeiasca a Ingeresei, nu se duc la spital decat cand incep sa horcaie’ De la inceputul saptamanii, circa 50.000 de rate de la mai multe ferme au fost sacrificate ca masura de precautie. Testele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, ca in perioada starii de alerta medicii de alte specialitati decat boli infectioase sau ATI vor putea ingriji pacienti COVID-19, cu respectarea protocoalelor medicale, fara sa fie raspunzatori pentru daunele si prejudiciile produse in exercitarea…

- Cehia a sacrificat zeci de mii de rate in incercarea de a limita un focar de gripa aviara, informeaza dpa, noteaza Agerpres. Departamentul de pompieri a sacrificat joi 2.800 de pasari la o ferma din Vapno, in apropiere Pardubice, a declarat un purtator de cuvant. De la inceputul saptamanii,…

- Jandarmii bucureșteni au depistat in stația de metrou Piața Victoriei un barbat in haine de maicuța care nu purta masca și cerșea. "Astazi, la stația de metrou Victoriei, un echipaj mixt poliție-jandarmerie a sesizat o persoana imbracata in haine de maicuța, care nu purta masca de protecție…

- Direcția Generala a Sanatații din Franța a anunțat luni ca a aparut o noua varianta a coronavirusului in Bretania. Cel puțin opt persoane au fost descoperite ca purtarori au virusului. Dintr-un focar in care s-au facut 79 de secventieri, la 8 dintre ele a fost descoperita o tulpina necunoscuta pana…

- Rusia a avertizat vineri ca virusul de gripa aviara A(H5N8) detectat cu trei saptamani in urma la sapte ferme avicole rusesti ar putea suferi mutatii, iar probabilitatea ca acesta sa inceapa sa se transmita de la om la om este „foarte mare”.

- Masuri de preventie pentru populatie Focare de gripa aviara inalt patogena H5N8 au fost diagnosticate in mai multe state din Europa, intre care intre care doua - Ucraina si Ungaria - vecine cu Romania. In acest context epidemiologic este necesara respectarea anumitor masuri de protectie si in tara noastra.…

- Suedia va sacrifica aproximativ 1,3 milioane de pui, din cauza unui focar de gripa aviara descoperit la o ferma din sud-vestul tarii, a anuntat luni Consiliul suedez pentru agricultura, transmite Reuters potrivit Agerpres. Virusul gripei aviare H5N8 a fost identificat pe 18 ianuarie la cel mai mare…

- Franta numara 61 de focare de gripa aviara la 1 ianuarie, un numar care a crescut cu 40 in cateva zile, potrivit ultimului bilant publicat duminica de Ministerul francez al Agriculturii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii a precizat ca 48…