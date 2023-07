Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Județeana de Minifotbal și Federația Romana de Minifotbal organizeaza incepand de miercuri, la Bistrița, Campionatul Național de Minifotbal. Campionatul de minifotbal reunește cele mai bune 32 de echipe din Romania din cele peste 2000 de echipe inscrise la Federația Romana de Minifotbal. Caștigatoarea…

- FOTO: Doi inotatori de la LPS Alba Iulia, calificați la etapa regionala, copii Doi reprezentanți ai Liceulul cu Program Sportiv Alba Iulia au participat la Campionatul Național de Inot, copii, 10 ani, de la Brașov, David Begov-Ungur și Maria-Cristiana Adam obținand calificarea la etapa regionala. Competiția…

- Azi și maine, Sorin Pop și motocicleta galbena incearca sa cucereasca podiumul in Grecia. „E spectaculos aici! Adrenalina pura in aer, gladiatori gata de lupta!”, a transmis bistrițeanul. In acest weekend, in Grecia, are loc Campionatul Național și European BMU. Bistrița nu putea lipsi de la un astfel…

- Prima etapa a Campionatului Național de Airsoft Domination – organizat de Federația Romana de Airsoft – s-a desfașurat recent la Șieu Sfantu. Bistrițenii au fost printre cei mai buni. Clubul sportiv bistrițean A.C.S Airsoft Battlefield Bistrița a gazduit zilele trecute prima etapa din Campionatul Național…

- Lugojeanul Daniel Mitar și-a demonstrat abilitațile in arta masajului și la Campionatul Balcanic de Masaj, unde s-a clasat pe locul II la categoria „Asiatic Masage”. Competiția s-a desfașurat in perioada 27-28 mai, in Indija – Serbia, și a reunit maseuri inclusiv din Thailanda…

- Ana Rodean, atleta CS Unirea Alba Iulia, record național la proba de 35 km marș din Campionatul european Ana Rodean, de la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe locul 12 la Campionatul European de Marș pe echipe, proba 35 de kilometri. Competiția s-a desfașurat duminica, 21 mai, la Podebrady,…

- Prima competiție a sezonului moto, din cadrul Campionatului Național / European BM, are loc zilele acestea in Grecia. Motocicleta galbena nu putea lipsi de pe circuit. ”E o competiție cu un nivel ridicat de profesionalism. Atmosfera e placuta și abia am așteptat!” a transmis bistrițeanul Sorin Pop.…

- Muzica, dans, pompoane colorate și multa voie una – asta se anunța la Teraplast Arena, in weekend. E vorba de Campionatul Național de Majorete la care vor participa aproape 1500 de concurenți. Daca ați urmarit filme cu tot felul de competiții de dans și majorete, și v-ați dorit sa simțiți atmosfera,…