Ceferiștii organizează grevă de avertisment! Când anume + ce nemulțumiri au sindicaliștii Ceferiștii au de gand sa faca greva de avertisment. Nu maine, poimaine, ci la mijlocul lunii septembrie. Mai exact, miercuri, 30 august, s-a transmis public faptul ca pe 15 septembrie, ceferiștii organizeaza greva de avertisment. Anunțul a venit de la Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin ca dialogul social dintre ceferiști și stat […] The post Ceferiștii organizeaza greva de avertisment! Cand anume + ce nemulțumiri au sindicaliștii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

