Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia pentru dizolvarea, decisa in 2005, a asociatiei Partidul National Bolsevic (PNB) si refuzul autoritatilor de o inregistra ca partid politic, relateaza AFP.



Asociatia fusese inregistrata in Rusia in 1993. Presedintele PNB era atunci scriitorul Eduard Savenko, cunoscut pentru romanele sulfuroase si radicalismul angajamentelor politice.



In noiembrie 2005, asociatia a fost dizolvata de Curtea Suprema a Rusiei, care i-a reprosat folosirea cuvantului ''Partid'' in numele sau, lucru ilegal conform…