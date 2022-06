”CEC Bank a acordat grupului industrial RAAL din Bistrita, unicul producator de sisteme de racire local si unul dintre principalii exportatori romani, o finantare de 5 milioane de euro pentru sustinerea activitatii curente, cu garantie emisa de EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19, care acopera 90% din credit”, au anuntat bancile. Cu o traditie de 40 de ani in domeniul productiei de schimbatoare de caldura si privatizat in 1995, grupul RAAL are in prezent peste 2300 de angajati, o cifra de afaceri de circa 325 de milioane de lei si doua facilitati de productie in Romania. ”Schimbatoarele…