- CEC Bank a inaugurat la Slobozia prima unitate dedicata exclusiv acordarii de finanțari agricultorilor – AGRI CEC, concept pe care banca il va extinde și catre alte zone cu potențial agricol din țara.

- Anunțul premierului israelian ca țara sa poate prelua guvernarea in Gaza „pentru o perioada nedefinita” dupa ce se va incheia conflictul poate reprezenta, formal, o noua etapa de importanța capitala in construcția eșafodajului de tip conflictual in zona.

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, joi seara, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,3 in judetul Ialomita.”In ziua de 02 Noiembrie 2023, la ora 21:31:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, IALOMITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3,…

- In constructii, salariul minim brut va fi de 4.582 de lei, iar in agricultura si in industria alimentara salariul minim brut va fi 3.436 de lei, a transmis Executivul. Dar, pentru ca din noiembrie se va reține CASS, creșterea salariului minim brut inseamna ca salariul net nu va crește.Guvernul condus…

- Ea a lucrat ca redactor la revista "Livres roumains", apoi la revista aromanilor "Desteptarea". Ulterior, ea a mai fost redactor sef adjunct la "Universul cartii" si redactor cercetator la Biblioteca Nationala Sultana Craia a debutat ca scriitoare in anul 1971, la publicatia "Romania literara" Sultana…

- ”Cu certitudine, saptamana viitoare voi avea minim o deplasare externa”, a spus premierul, el explicand ca va fi o formula de genul sedintei de guvern comune a celor doua state, Romania si Ucraina, convenita de mai mult timp, de cand a venit premierul ucrainean Denis Smihal in Romania. ”In functie…

- Moncler iși consolideaza prezența in Romania și anunța finalizarea extinderii fabricii pe care o opereaza in Bacau. Astazi, compania a inaugurat o noua unitate de producție și o gradinița pentru copiii angajaților, in urma unei investiții de aproximativ 10 milioane de euro, in construcția cladirilor.…

- Slobozia se pregatește activ pentru cel mai mare eveniment agricol al anului desfașurat in Ialomița. Aflat la a doua ediție, «FarmConect Romania-Targul Agriculturii Romanești» reprezinta deja un reper național. «Prima ediție a fost un succes, oferind tuturor fermierilor din Baragan și nu numai, oportunitatea…