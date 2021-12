Stiri pe aceeasi tema

- Membri, simpatizanți și alegatori ai Partidului Șor s-au adunat, astazi, in fața Judecatoriei Balți, pentru a protesta. Magistrații au examinat cererea Comisiei Electorale Centrale privind anularea inregistrarii in cursa electorala a candidatei formațiunii, Marina Tauber. Aceasta a fost stramutata Curții…

- O noua solicitare din partea avocaților candidatei partidului „Șor” la funcția de primar de Balți, Marina Tauber. Aparatorii au cerut stramutarea cauzei, invocând lipsa de imparțialitate. Motivul adus de avocați este ca președintele Judecatoriei Balți este finul de cununie al lui…

- Dosarul privind cererea Comisiei Electorale Centrale de anulare a inregistrarii in cursa electorala de la Balți, turul II, a candidatei Partidului Șor, Marina Tauber, a fost transmis de urgența Curții de Apel Balți.

- Membri, simpatizanți și alegatori ai Partidului Șor s-au adunat in fața Curții de Apel de la Balți pentru a protesta. Magistrații examineaza in aceste clipe cererea Comisiei Electorale Centrale privind anularea inregistrarii in cursa electorala a candidatei formațiunii, Marian Tauber.

