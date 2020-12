Stiri pe aceeasi tema

- In perioada lunilor septembrie - decembrie, pe platforma municipiului Chișinau eu.chisinau.md au fost inregistrate 1134 de sesizari, cele mai multe fiind inregistrate in sectorul Rișcani. Potrivit lui Adrian Talmaci, in sectoarele Ciocana și Botanica, 243 și respectiv 237 de persoane s-au pland pe diferite…

- Un barbat de 36 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un automobil de marca Toyota care aparține unei companii de taxi. Accidentul a avut loc aseara, 21 noiembrie, pe strada Alecu Russo din Chișinau, in jurul orei 20.20.

- Pina la aceasta ora, in Capitala au votat peste 150 000 de cetațeni cu drept de vot. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorala Centrala, sectorul Centru este cel mai activ, transmite diez.md. Totodata nu putem spune ca avem vreun sector care ar fi cel mai pasiv, intrucit diferențele dintre Ciocana,…

- Intre timp, unul dintre cei doi a și decedat in penitenciar. Dupa 20 de ani, Sputnik Moldova prezinta cateva detalii din dosar. Acum 20 de ani, perturbata de rafuielile dintre clanurile interlope si de cruzimea faptelor „hoților in lege” din anii '90, Poliția și procuratura moldoveneasca invața…

- Dupa cateva ore de ploi puternice subterana din strada Alecu Russo din sectorul Ciocana al Capitalei a fost inundata, iar dupa ce apa s-a mai scurs aceasta era plina de noroi.Menționam ca și strazile din Capitala au devenit din nou impracticabile.

- Capitala se dezvolta in continuare. Dovada sint trecerile subterane, care au fost și sint in continuare reparate. Potrivit primarului general Ion Ceban, la moment sint efectuate lucrari de reparatie in 5 subterane din capitala. La Ciocana, pe Alecu Russo se lucreaza la instalarea camerelor de supraveghere…

- CHUȘINAU, 18 sept – Sputnik. Accidentul a fost provocat de o autobetoniera, care a trecut de pe o banda pe alta fara sa se asigure și a acroșat un automobil VolkswagenPentru ca, in dreptul accidentului, torentul de mașini de pe trei piste a trecut doar pe una, s-a format un ambuteiaj mare, pana pe…

