- Primarul general, Ion Ceban, susține ca are inregistrate toate ședințele pe Zoom și astfel, spre deosebire de ceea ce spune fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, el poate proba ce spune, cu toate sarcinile puse, nefacute, amanate. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Secretele…

- Intrebata in cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV daca vrea sa fie Prim-ministrul țarii in urmatorii 4 ani, Natalia Gavrilița a dat de ințeles ca ar accepta o astfel de propunere, in cazul in care va veni din partea colegilor ei de la PAS. „Eu sunt pregatita sa lucrez pentru…

- Sensurile giratorii, aleile din oraș au fost eliberate de panouri publicitare și au fost amenajate. Acest lucru a dat un suflu nou orașului. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a publicat mai multe fotografii facute de la inalțime in care orașul arata altfel. Reamintim ca in ultima perioada de…

- Deputatul Daniel Suciu a atacat zilele trecute modul in care se face administrația la Bistrița. ”Turc a mințit, și nu ma tem sa spun asta. A facut trei mari promisiuni. Și daca NU da bani pentru spital, facem noi un proiect de hotarare” a declarat acesta. La finalul saptamanii, la sediul PSD BN a avut…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a venit cu o reacție la declarațiile facute de fostul președinte al PLDM, Vlad Filat, privind negocierile purtare intre cele doua formațiuni pentru crearea unui bloc electoral la scrutinul din vara. Nastase susține ca nu au fost negocieri, dar discuții, iar Platforma…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a declarat ca suma necesara pentru a fi transferata pe conturile CEC inca nu a fost identificata, iar in fondul de rezerva, de unde Guvernul exclusiv poate transfera bani sunt doar 98 de milioane. Acesta a declarat ca din cele 125 de milioane, 72 milioane sunt pentru…

- Fostul deputat roman, Cristian Rizea, reținut la Chișinau in luna noiembrie 2020 și eliberat zilele trecute, susține ca fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc i-a propus un funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, inainte de alegerile parlamentare din…