Stiri pe aceeasi tema

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a venit cu precizari despre „camera secreta” de la Chișinau-Gaz. „Curtea de Conturi a deschis și acolo au fost niște saci cu niște documente și reprezentanții organelor de drept inclusiv PCCOCS și Poliția au pornit un dosar penal pe faptul ca au disparut dosarele din camera…

- Curtea de Conturi constata ca daca in orase numarul farmaciilor depaseste de citeva ori normativele stabilite in lege, apoi in multe sate acestea lipsesc, fapt ce duce la limitarea accesului populatiei la medicamente. Potrivit Curtii de Conturi, normativele demografice prevad ca in municipii, orașe,…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a venit cu o reacție privind publicarea și dezbaterea in Parlament a raportului Curții de Conturi privind activitatea SA „MoldovaGaz”. Astfel, administrația intreprinderii atrage atenția asupra structurii și insuși spiritului acestui document, care nu este unu obligatoriu,…

- Sediul Moldovagaz, din centrul capitalei, a starnit discuții in Parlament, dupa ce a fost audiat raportul Curții de Conturi. Deputatul PAS, Lilian Carp, l-a intrebat pe șeful Moldovagaz din ce motiv echipa de la Curtea de Conturi nu a avut acces la actele care dezvaluie sumele care au fost investite…

- Ingineriile și aranjamentele facute de patronul terasei de fițe din Galați, Dan Constantin Dobrea, la Salrom au fost scanate de mai multe instituții ale statului, dar și de Curtea de Conturi a Romaniei, care a secretizat rezultatul verificarilor. Ca urmare a acestor verificari ( https://www.puterea.ro/exclusiv-directorul-dan-dobrea-a-dus-salrom-sub-asediul-controalelor/…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, susține ca la moment nu poate oferi anumite prognoze referitor la micșorarea tarifului la gaz pina la sfirsitul sezonului rece, dar spera la o stabilitate pe piața. „Totuși, traim intr-o criza. Nu cunosc care va fi evoluția, dar așteptam. Vedem ce va fi in februarie, speram…

- Curtea de Conturi a pierdut procesul cu Primaria Muncipiului Alba Iulia. Care este suma cu care ar fi fost prejudiciat bugetul Curtea de Conturi a pierdut procesul cu Primaria Muncipiului Alba Iulia. Care este suma cu care ar fi fost prejudiciat bugetul Prima etapa a procesului cu Curtea de Conturi…

- Angajatii Institutului de Psihiatrie Socola aproape au scapat de riscul de a inapoia 2,4 milioane lei incasati ca sporuri la salarii. Inspectorii Curtii de Conturi au apreciat in urma cu doi ani ca salariatii din sectorul administrativ au beneficiat ilegal de un spor „de calculator" de 15- si de altul,…